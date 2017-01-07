 أمانه القصيم تنظم دوره قصيرة عن تصميم “السوبربيف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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أمانه القصيم تنظم دوره قصيرة عن تصميم “السوبربيف”

أمانه القصيم تنظم دوره قصيرة عن تصميم “السوبربيف”
المناطق - بريدة
نظمت أمانة منطقه القصيم دوره قصيرة حول تصميم الخلطات الإسفلتية بنظام السوبربيفsuper pave وذلك بمركز الملك خالد الحضاري وشارك بالدورة اكثر من (80) مهندسا وفنيا من جهاز الأمانة ومن كافه بلديات منطقه القصيم وقام بإلقاء الدورة احد الخبراء المختصين في مجال تصميم الخلطات الإسفلتية مع شركه ارامكو الدكتور ابراهيم الضبيب 
ويعتبر تصميم الخلطات الإسفلتية بنظام السوبربيف احد الطرق المهمة لجعل الطرق اكثر استدامه وتحمل للظروف الجوية وخاصة في المناخات الجارة حيث تم تقسيم المملكة الى اربع نطاقات حرارية حسب ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة صيفا وشتاء كما تأخذ هذه الطريق في الاعتبار نوعيه الاسفلت المستخدم كرابط للخلطة والأحمال الدورانية التي تسبب تشوها لطبقات الاسفلت
وتهدف الدورة الى تطبيق مواصفات لتنفيذ الخلطات الإسفلتية تجعل من الطرق اكثر جوده وكفاءته وأقل تكلفه في عمليات الصيانة التي تكلف اكثر من تكاليف الانشاء على مدى دوره حياه الطريق. 
وقد تفاعل الحضور مع المواضيع التي طرحت في الندوة وتم الخروج بعدد من التوصيات التي تهدف الى تطوير عمليات التصميم والتنفيذ للطرق وضبط جودتها واستدامتها بما يتوافق مع رؤيه المملكة ٢٠٣٠ ، وفي نهاية الدورة سلم وكيل الامين للدراسات والإشراف المهندس عبدالعزيز السحيباني والدكتور ابراهيم الضبيب الشهادات للحضور.

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