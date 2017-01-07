أمانه القصيم تنظم دوره قصيرة عن تصميم “السوبربيف”

نظمت أمانة منطقه القصيم دوره قصيرة حول تصميم الخلطات الإسفلتية بنظام السوبربيفsuper pave وذلك بمركز الملك خالد الحضاري وشارك بالدورة اكثر من (80) مهندسا وفنيا من جهاز الأمانة ومن كافه بلديات منطقه القصيم وقام بإلقاء الدورة احد الخبراء المختصين في مجال تصميم الخلطات الإسفلتية مع شركه ارامكو الدكتور ابراهيم الضبيب

ويعتبر تصميم الخلطات الإسفلتية بنظام السوبربيف احد الطرق المهمة لجعل الطرق اكثر استدامه وتحمل للظروف الجوية وخاصة في المناخات الجارة حيث تم تقسيم المملكة الى اربع نطاقات حرارية حسب ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة صيفا وشتاء كما تأخذ هذه الطريق في الاعتبار نوعيه الاسفلت المستخدم كرابط للخلطة والأحمال الدورانية التي تسبب تشوها لطبقات الاسفلت

وتهدف الدورة الى تطبيق مواصفات لتنفيذ الخلطات الإسفلتية تجعل من الطرق اكثر جوده وكفاءته وأقل تكلفه في عمليات الصيانة التي تكلف اكثر من تكاليف الانشاء على مدى دوره حياه الطريق.