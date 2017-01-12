 الأخضر السعودي يصعد إلى المرتبة 48 في تصنيف فيفا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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الأخضر السعودي يصعد إلى المرتبة 48 في تصنيف فيفا

الأخضر السعودي يصعد إلى المرتبة 48 في تصنيف فيفا
المناطق_الرياض

قفز المنتخب السعودي 6 مراكز في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية في شهر يناير 2017 وصعد إلى المرتبة 48 عالمياً في تصنيف يعتبر الأفضل منذ ديسمبر 2008.
وحصد المنتخب السعودي 641 نقطة وحل خامساً على المستوى الآسيوي بعد منتخبات: إيران وكوريا الجنوبية وأستراليا واليابان.
وتصدر الأرجنتين القائمة وحلت البرازيل في المرتبة الثانية وألمانيا ثالثاً وتشيلي رابعاً وبلجيكا في المرتبة الخامسة.

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