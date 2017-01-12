ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتوقعات النمو القوي للطلب

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة بمؤشرات على أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بدأت خفض الإنتاج وتوقعات النمو القوي للطلب في الصين لكن ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية عزز المخاوف من وفرة الإمدادات العالمية.

وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 55.60 دولار للبرميل بحلول الساعة (08:45 بتوقيت جرينتش) بارتفاع 50 سنتاً عن الإغلاق السابق.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 52.60 دولار للبرميل بزيادة 35 سنتا.

واتفقت الدول الأعضاء في أوبك في نوفمبر الماضي على خفض إنتاج النفط بهدف تقليص تخمة المعروض العالمي التي أدت لانخفاض الأسعار على مدار أكثر من عامين.

ودعمت أنباء مبيعات السيارات المرتفعة في الصين أسعار النفط، إذ زادت المبيعات 13.7 بالمئة بين عامي 2015 و2016 إلى 28 مليون سيارة.

وقالت مؤسسة النفط الصينية (سي.ان.بي.ٍسي) اليوم: “إن صافي وارداتها من النفط سيرتفع 5.3 بالمئة إلى 396 مليون طن (نحو ثمانية ملايين برميل يوميا) في 2017”.

وأضافت أن الطلب على النفط الخام سيرتفع إلى 594 مليون طن في العام الحالي بما يعادل 12 مليون برميل يومياً.