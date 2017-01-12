تعليم جازان يبدأ بتوزيع جوازات السفر لمشروع تحدي القراءة العربي

أكد المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ ياسر بن فتح الله دويري إلى أن مشروع تحدي القراءة العربي والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هو مشروع يستهدف جميع المدارس بمراحلها المختلفة، حيث تقوم المدرسة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك وتسجيل المعلم المشرف على الطلاب المشاركين في المشروع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة متابعة وتنفيذ مشروع تحدي القراءة العربي صباح اليوم الخميس في صالة الاجتماعات بالشؤون التعليمية بتعليم جازان بحضور مدير إدارة الإشراف الدكتور أحمد بن ظافر عطيف.

وأهاب دويري على جميع المشرفين المنسقين في مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان بمتابعة المدارس بتشجيعهم والتوضيح لهم بطريقة التسجيل في المشروع تمهيدا لدخول التصفيات على مستوى تعليم جازان ثم على مستوى إدارات التعليم في المملكة للدخول في النهائيات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه أكد مدير إدارة الإشراف التربوي الدكتور أحمد عطيف إلى أنه سوف يتم خلال الأسبوع المقبل ومن خلال متابعة اختبارات الفصل الدراسي الأول في المدارس التابعة لتعليم من قبل المشرفين التربويين سوف يتم التنويه لقادة المدارس بالتسجيل في المشروع وتشجيع الطلاب للمشاركة فيه والبدء في إنهاء جوازات السفر الخاصة بالمشروع والتي يبلغ عددها خمسة جوازات كل جواز يحتضن 10 كتب قام الطالب بقراءتها وتلخيصها.

وأضاف منسق المشروع المشرف التربوي محمد بن عطية محنشي إلى أنه سبق وتم توزيع تعميم عاجل على جميع المدارس بمراحلها المختلفة بسرعة التسجيل في المشروع تمهيدا لبدء إصدار الجوازات للمشاركين من الطلاب بعد تجاوزهم كل مرحلة من المراحل الخمس، مبينا أنه جرى توزيع جوازات السفر والتي يبلغ عددها خمسة جوازات على المشرفين المنسقين في مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان تمهيدا لتوزيعها على المعلمين المشرفين على الطلاب المشاركين في المشروع، موضحا إلى أن آخر موعد للتسجيل بالمشروع وإنهاء جوازات السفر الخاصة بالمشروع هو يوم 28 من شهر فبراير المقبل من العام الجاري 2017م.

نوقش خلال الاجتماع عدد من الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه المنسقين والمشرفين وكذلك المشاركين في المشروع وطرق تجاوز تلك المعوقات للوصول للنتائج الإيجابية والتي تساهم في مشاركة أكبر عدد من الطلاب، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة قراءة الكتب حتى بعد انتهاء المشروع وخلال أيامهم العادية.

حضر الاجتماع كل من المشرف التربوي علي بن محمد ضباح من إدارة الإعلام التربوي وحسام بن محمد شرواني من إدارة تقنيات المعلومات وخالد بن عبد الله جعبور مكتب التعليم بصامطة وعلي حسين الأمير مكتب التعليم بأبو عريش وهادي حمد حكمي مكتب التعليم بالمسارحة والحرث وحسن أحمد حريصي مكتب التعليم بالعارضة وسليمان حسين زيلعي مكتب التعليم بوسط جازان وعمر علي صيقل مكتب التعليم بفرسان وإبراهيم محمد عكور المعلم بابتدائية مالك بن أنس بالعكرة.