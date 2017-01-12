سواريز ينتقد إدارة برشلونة لتأخرها في تمديد عقد ميسي

انتقد اللاعب الأوروجواياني لويس سواريز إدارة نادي برشلونة في رد على كلمات المدير التنفيذي للنادي الكتالوني، أوسكار جراو، الذي تحدث في وقت سابق عن تجديد تعاقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الأسبانية في عددها الصادر اليوم الخميس أن سواريز رد على ما قاله جراو عقب المباراة، التي فاز فيها برشلونة أمس 3/ 1 على أتليتك بيلباو في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك أسبانيا.

وقال جراو في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء: “ما يتعين علينا القيام به هو أن نحافظ على هدؤنا وألا نفقد التفكير العقلاني”، في إشارة إلى مجهودات برشلونة لا تمام تمديد تعاقد نجميه ليونيل ميسي وأندريس أنيستا.

ورداً على سؤاله عن تصريحات جراو، أجاب سواريز بعد مباراة أمس قائلاً: “ميسي هو أفضل لاعب في العالم، ما يجب فعله هو التجديد له وليس الحرص على التفكير العقلاني”.