 بلدية المندق تنشيء حديقة البرج بمنتزه الخلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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بلدية المندق تنشيء حديقة البرج بمنتزه الخلب

بلدية المندق تنشيء حديقة البرج بمنتزه الخلب
المناطق_عبد الرحمن سفر
قامت بلدية المندق بإنشاء حديقة البرج بمنتزه الخلب وبلغت تكلفته اكثر من ١١.٠٠٠.٠٠٠ ريال وهو مطروح للاستثمار وستنتهي الاعمال الانشائية النهائية للمشروع بمشيئة الله قبل تاريخ ١٤٣٨/٦/١٥هـ ،
واستوحت تصاميمها من وحي طبيعة المحافظة ، ويأتي هذا المشروع على مساحة ١١.٠٠٠ م٢ تقريبا مكونا من برج يطل على المحافظة ويرتفع لسبعة ادوار اضافة الى اكثر من ٣٠ كوخ مصمم بشكل يعطي للاسرة خصوصيتها ومطرزة بديكورات عالية في الجمال ، اضافة الى وجود الكهف الذي يتوسط المشروع والذي صمم بشكل يشبه جبال وأشجار المحافظة وهو مكون من دورين بداخلها جلسات متعددة اضافة الى سطح الكهف الذي يطل على باقي اجزاء المشروع ، ويحتوي المشروع على مسرح يتسع لأكثر من ٣٠٠ شخص مجهز بطريقة مرتبة ويمكن من خلاله تنفيذ فعاليات الطفل والاسرة ، و يجاور المشروع مسجد مناسب يستطيع استيعاب جميع الزائرين للموقع ، و يوجد موقع مناسب لإنشاء ملاهي كهربائية ، وتم انشاء هذا المشروع متضمنا عدد كبير من مواقع الكافيهات والأماكن التسويقية.

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