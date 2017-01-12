جامعة الأمير محمد بن فهد تنظم مسابقة الربوت الآلي لطلاب كلية الهندسة

نظمت كلية الهندسة بجامعة الأمير محمد بن فهد بالخبر ، مسابقة خاصة لطلاب قسم الهندسة (الكهربائية)، تتعلق بأبرز ابتكارات وتصاميم الربوت الآلي، وذلك ضمن في إطار المسابقات والأنشطة التي تنظمها الكلية لطلابها لتعزيز روح الإبتكار والمنافسة في القطاعات الهندسية المختلفة.

فيما تهدف هذه المسابقة على تشجيع الطلاب على الإبتكار والتميز خلال دراستهم الأكاديمية والتخصصية في الكلية .

وأشتملت

المسابقة على استعراض افضل التصاميم الخاصة بالربوت الآلي، إَضافة إلى ابرز عناصر القوة في كل ربوت، كما قام عدد من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الكلية بالإشراف على هذه المشاريع والتي تعتبر النواة الأساسية نحو انطلاق الطلاب إلى عالم الإبتكارات و تحويل الدراسات النظرية والأكاديمية إلى واقع ملموس.

يذكر أن الجامعة تسعى دائماً على تشجيع طلابها على العديد من الأنشطة المختلفة، والتي تسعى من خلالها إلى جعل الطالب محور العملية التعليمية وتقوم خدماتها وبرامجها ومناهجها على التقنية الحديثة التى تتيح لطلابها امتلاك القدرة على الاتصال والتفكير النقدي والابداعي وحل المشكلات والعمل ضمن فريق .

من جهته قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والنشر، الدكتور فيصل بن يوسف العنزي، ان الجامعة تسعى دائماً إلى تشجيع الطلاب في العديد من الأنشطة المختلفة التي تنظمها الكليات بشكل دائم، مضيفاً ان الطالب في جامعة الأمير محمد بن فهد هو محور العملية التعليمية حيث تسعى الجامعة بمختلف إداراتها وكلياتها إلى تهيئة البيئة الإبداعية المناسبة للطلاب، ومن بينها تفعيل المسابقات الأكاديمية بينهما بهدف التشجيع على الأبتكار والتفكير النقدي إضافة إلى حل المشكلات بصورة جماعية.وأوضح العنزي أن هذه المسابقات هي امتداد لمشاريع التخرج والتي تميز بها طلاب الجامعة