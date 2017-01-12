مستشفى الملك خالد بتبوك ينجح في انقاذ حياة طفلة ابتلعت قشور “فول سوداني”

تمكن فريق طبي في مستشفى الملك خالد بتبوك صباح اليوم من انقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سبعة أشهر بعد ابتلاعها لثلاث قطع ” قشرة فول سوداني ” مما أدى الى اغلاق مجرى التنفس لديها , واوضح الدكتور شاهر استشاري الأنف والاذن والحنجرة الذي اجرى العملية ان الطفلة قدمت الى قسم الطوارئ في المستشفى بعد منتصف الليل عن طريق الهلال الأحمر السعودي , حيث باشر الحالة مدير الطوارئ أخصائي طب الطوارئ محمد العمراني الذي اجرى الاسعافات الأولية للطفلة والتي بدت عليها اعراض نقص الأكسجين الأمر الذي استدعى ادخالها الى غرفة العمليات على وجه السرعة حيث اجريت لها عمليه جراحية بواسطة المنظار لاستخراج الأجسام الغريبة والتي اتضحت أنها عدة قشور للفول السوداني أغلقت مجرى التنفس لديها , وقد نبه الدكتور شاهر الأمهات الى ضرورة مراقبة الأطفال في المنزل وعدم ترك الأشياء الصغيرة كالمكسرات والعملات المعدنية والأزرار التي تكون سهلة في متناول أيدهم حتى لا تتعرض حياتهم للخطر لا قدر الله