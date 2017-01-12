مدير شرطة الأحساء يقلد عدد من الضباط بقطاع الأمن العام

قلد مدير شرطة الأحساء سعادة اللواء فهد بن زيد المطيري مدير شرطة الأحساء بمكتبة ، عدد من الضباط بالقطاع ،بعد صدور المرسوم الملكي الكريم القاضي بترقية مدير شعبة