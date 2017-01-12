مدير شرطة الأحساء يقلد عدد من الضباط بقطاع الأمن العام

قلد مدير شرطة الأحساء سعادة اللواء فهد بن زيد المطيري مدير شرطة الأحساء بمكتبة ، عدد من الضباط بالقطاع ،بعد صدور المرسوم الملكي الكريم القاضي بترقية مدير شعبة
الأمن والحماية عبدالمجيد محمد المطيري ومدير قسم المهمات الخاصة والواجبات الخاصة
عبود مبارك الدوسري ومدير شعبة الأسلحة والمتفجرات عبدالله محمد الشهراني ، الي
رتبة ” رائد ” كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد
بن نايف حفظهما الله على هذه الثقة الملكية الكريمة الغالية ، داعين الله أن يعينهم
على القيام بواجبهم على أكمل وجه وان يكونوا عند حسن الظن لخدمة الدين ثم المليك والوطن
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