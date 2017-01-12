 “وزير الطاقة” يتوقع شح المعروض في سوق النفط خلال عامين.. ونمو الطلب العالمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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“وزير الطاقة” يتوقع شح المعروض في سوق النفط خلال عامين.. ونمو الطلب العالمي

“وزير الطاقة” يتوقع شح المعروض في سوق النفط خلال عامين.. ونمو الطلب العالمي
المناطق_رويترز

قال وزير الطاقة خالد الفالح اليوم الخميس إنه يتوقع شح المعروض في سوق النقط العالمية خلال عامين أو ثلاثة أعوام. وقال الفالح خلال مؤتمر في أبوظبي إنه يتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط أكثر من مليون برميل يوميا في 2017.
وأضاف أن السوق تتحرك صوب توازن بين العرض والطلب وأن اتفاق ديسمبر بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج سيسرع هذه العملية. وأشار إلى أن الاتفاق مدته ستة أشهر وأن المنتجين سيبحثون إمكانية تمديده في وقت لاحق.

وقال الفالح اليوم إنه مازال يتوقع إجراء الطرح العام الأولي لأسهم شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في 2018.

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