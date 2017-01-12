 إسلام 45 وافداً بجاليات تبوك في 3 أيام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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إسلام 45 وافداً بجاليات تبوك في 3 أيام

إسلام 45 وافداً بجاليات تبوك في 3 أيام
المناطق_تبوك

دخل 45 رجلاً وامرأة وافداً من الناطقين باللغة الإنجليزية الإسلام في ثلاثة أيام، في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك, إثر 11 محاضرة دعوية ألقاها الدكتور محمد العكاس بمستشفيات المنطقة, وعدد من المراكز المهمة به.
وأوضح مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالمنطقة سعيد الغامدي, أن هذه الجهود تأتي بعد توفيق الله إلى تضافر الجميع في هذه المؤسسة الخيرية لخدمة الإسلام والمسلمين, وللدور المناط بها في دعوة المقيمين في المنطقة من غير المسلمين, والناطقين بمختلف اللغات, مشيرًا إلى أن المكتب يواصل نشر العلم الشرعي لمن اهتدى من المسلمين الجدد وفق كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة وتأهيلهم ليكونوا دعاة في بلدانهم.

وأكد الغامدي, أن من أهم الأهداف التي يسعى المكتب لتحقيقها إلى جانب الدعوة إلى الله, التكامل الدعوي بينه وبين الجهات المعنية في نطاقه الجغرافي, والحرص على إعداد الدعاة والداعيات وتأهيلهم, وتفعيل دور طلبة العلم وأئمة المساجد والداعيات إلى الله للقيام بواجب الدعوة ، كما تتضمن الأهداف تطوير وتنويع الوسائل الدعوية والاستفادة من التقنية لخدمة الدعوة إلى الله.

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