ضبط معملاً لتزوير وبيع المولدات الكهربائية بجدة يديره 4 آسيويين

ضبطت بلدية الجنوب الفرعية بمحافظة جدة معمل عشوائي غير نظامي بحي القريبة في منطقة الخمرة تقوم العمالة فيه بوضع استكرات ماركات عالمية على مولدات كهربائية مجهولة المصدر.

وقال رئيس البلدية المهندس محمد الزهراني إن الموقع تديره عمالة مخالفة لنظام الإقامة و العمل، مشيراً إلى أن مداهمة الموقع تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن الموقع اتضح بأنه عبارة عن معمل عشوائي غير نظامي، حيث تم ضبط كميات كبيرة تقدر بحوالي 450 مولد كهربائي صغير مجهولة المصدر ضمن 36 كرتون يتم تجهيزها ووضع استكرات بصناعة وماركة عالمية عليها ووضعها بكراتين ومن ثم توزيعها للبيع، كما تم ضبط عدد 3 مواطير هواء وعدد 7 مراوح هواء وعدد 3 مكينة لحام وأكثر من 300 بطاقة بلد المنشأ وعدد كبير من الاستكرات المزورة .

وأضاف بأنه قد تم مصادرة هذه الكميات وإغلاق الموقع وفصل التيار الكهربائي تمهيدا لتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، كما تم ضبط أربعة من العمالة الآسيوية وتسليمهم للجهة الأمنية