 وكيل إمارة الشرقية: الإسعافات الأولية جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سوق الأسهم يختتم تداولاته الأسبوعية مرتفعاً عند 6921.77 نقطة بلدية بيشة تنظم مهرجانها الأول للأسر المنتجة والحرف اليدوية تفعيل برنامجان زراعيان وطرح ٦ فرص استثمارية وتنظيم ٩ ورش في احتفالات أبها بلقب عاصمة السياحة العربية طيران ناس توقع اتفاقاً مع “إيرباص” لشراء طائرات بـ 32 ملياراً صحة حفر الباطن حريق وهمي و إخلاء للمرضى لتدريب العاملين في مستشفى النقاهة ضبط معملاً لتزوير وبيع المولدات الكهربائية بجدة يديره 4 آسيويين وكيل إمارة الشرقية: الإسعافات الأولية جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية الهاجري: براءات اختراع مركز الجبيل للأبحاث ستحقق اكتفاء ذاتي للمركز إسلام 45 وافداً بجاليات تبوك في 3 أيام الصينيون يبدون إعجابهم بالإرث الحضاري والتاريخي للمملكة الهلال الأحمر يباشر 215 حالة ولادة في سيارات الإسعاف تعليم وادي الدواسر يوضح حقيقة عدم قبول “الطالب اليتيم”

وكيل إمارة الشرقية: الإسعافات الأولية جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية

وكيل إمارة الشرقية: الإسعافات الأولية جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية
المناطق_عبد الله السعيدي
نوه سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال إلى أهمية التدريب على الاسعافات الأولية باعتبارها جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية  للفرد،  لافتا إلى أن تدريب الموظفين على هذه المهارات يأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله لتطوير قدرات ومهارات موظفي الإمارة ،  مشيرا إلي أن الإمارة بادرت  بتدريب. عدد من منسوبيها على هذه المهارات بالتعاون مع مستشفى قوة الامن.
وأشاد الدكتور البتال بجهود المشاركين في البرنامج التدريبي للإسعافات الاولية خلال تكريمه  لهم صباح اليوم الخميس بديوان الإمارة،  مؤكدا بأن هذا البرنامج  معتمد دوليا من جمعية القلب الامريكية في مجال الاسعافات الاولية والإنعاش القلبي.
 وقدم سعادة الوكيل الشكر باسم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية لمستشفى قوة الامن الذي اشرف على البرنامج التدريبي.
 هذا وقد اشتمل البرنامج على الوحدات التالية ” المبادئ الاساسية للاسعافات الاولية،  والطوارئ الطبية،  والانعاش القلبي الرئوي ومزيل الرجفان،  والحالات البيئية الطارئة و كذلك الاصابات الطارئة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>