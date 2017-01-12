وكيل إمارة الشرقية: الإسعافات الأولية جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية

نوه سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال إلى أهمية التدريب على الاسعافات الأولية باعتبارها جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية للفرد، لافتا إلى أن تدريب الموظفين على هذه المهارات يأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله لتطوير قدرات ومهارات موظفي الإمارة ، مشيرا إلي أن الإمارة بادرت بتدريب. عدد من منسوبيها على هذه المهارات بالتعاون مع مستشفى قوة الامن.

وأشاد الدكتور البتال بجهود المشاركين في البرنامج التدريبي للإسعافات الاولية خلال تكريمه لهم صباح اليوم الخميس بديوان الإمارة، مؤكدا بأن هذا البرنامج معتمد دوليا من جمعية القلب الامريكية في مجال الاسعافات الاولية والإنعاش القلبي.

وقدم سعادة الوكيل الشكر باسم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية لمستشفى قوة الامن الذي اشرف على البرنامج التدريبي.

هذا وقد اشتمل البرنامج على الوحدات التالية ” المبادئ الاساسية للاسعافات الاولية، والطوارئ الطبية، والانعاش القلبي الرئوي ومزيل الرجفان، والحالات البيئية الطارئة و كذلك الاصابات الطارئة