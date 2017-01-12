طيران ناس توقع اتفاقاً مع “إيرباص” لشراء طائرات بـ 32 ملياراً

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الخميس، أن شركة (طيران ناس) استكملت اتفاقاً لشراء طائرات إيرباص لشراء طائرات بقيمة 32 مليار ريال على أن يوقع الاتفاق الاثنين المقبل.

وأوضحت الشركة في بيانٍ نشرته على موقعها الالكتروني التي تمتلك 34.08% من أسهم الشركة الوطنية للخدمات الجوية (طيران ناس) استكملت اتفاقاً مع شركة إيرباص AIRBUS من المقرر توقيعه في يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2017م لشراء طائرات بقيمة (8.6 مليار دولار) ما يعادل 32.25 مليار ريال سعودي.