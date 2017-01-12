 طيران ناس توقع اتفاقاً مع “إيرباص” لشراء طائرات بـ 32 ملياراً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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طيران ناس توقع اتفاقاً مع “إيرباص” لشراء طائرات بـ 32 ملياراً

طيران ناس توقع اتفاقاً مع “إيرباص” لشراء طائرات بـ 32 ملياراً
المناطق_الرياض

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الخميس، أن شركة (طيران ناس) استكملت اتفاقاً لشراء طائرات إيرباص لشراء طائرات بقيمة 32 مليار ريال على أن يوقع الاتفاق الاثنين المقبل.
وأوضحت الشركة في بيانٍ نشرته على موقعها الالكتروني التي تمتلك 34.08% من أسهم الشركة الوطنية للخدمات الجوية (طيران ناس) استكملت اتفاقاً مع شركة إيرباص AIRBUS من المقرر توقيعه في يوم الاثنين الموافق 16 يناير 2017م لشراء طائرات بقيمة (8.6 مليار دولار) ما يعادل 32.25 مليار ريال سعودي.

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