صحة حفر الباطن حريق وهمي و إخلاء للمرضى لتدريب العاملين في مستشفى النقاهة

نفذت إدارة الطوارئ والازمات بصحة حفر الباطن بالتعاون مع مستشفى النقاهة الاربعاء الموافق ١٣/٤/١٤٣٨هـ في تمام الساعة ١٠ صباحا خطة فرضية إخلاء حريق وهمي وذلك ضمن خطط التجارب التي يقوم بها المستشفى للتأكد من جاهزيته والتحقق من مدى وعي وإلمام العاملين بخطط الطوارئ والكوارث وخطط إخلاء المرضى

المنومين والمصابين في الحادث، شارك في التجربة فرق إطفاء وفرق إنقاذ وفرق إخلاء وإسعاف وكانت عبارة عن خمس حالات تم التعامل مع حالتين داخل المستشفى وتم اسعاف ثلاث حالات إلى مستشفى الملك خالد العام.

وبينت الصحة بحفر الباطن أن الفرضية حققت نتائج إيجابية وذلك نتيجة وضع برامج السلامة بالمستشفى في الأولويات واستمرارية التدريب والعمل والوقوف بصفة مستمرة على الاستعدادات الموجودة لدى منسوبي المستشفى للتعامل مع الكوارث والأزمات والتحديث المستمر لخطط وبرامج إدارة الكوارث الداخلية والخارجية.

كما بينت الصحة إن هذه الفرضية تهدف إلى رفع درجة الجاهزية لدى العاملين في المستشفى وطرق التعامل في حال حدوث حريق لا سمح الله وقياس مدى كفاءة وتفاعل جميع الإدارات والأقسام بالمستشفى في التعامل مع الحدث بشكل مميز وفعال، مؤكدة في الوقت نفسة استمرار مثل هذه الفرضيات بالإضافة

في جميع المستشفيات والمراكز التابعة لها