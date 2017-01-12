 سوق الأسهم يختتم تداولاته الأسبوعية مرتفعاً عند 6921.77 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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سوق الأسهم يختتم تداولاته الأسبوعية مرتفعاً عند 6921.77 نقطة

سوق الأسهم يختتم تداولاته الأسبوعية مرتفعاً عند 6921.77 نقطة
المناطق_رويترز

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 27.12 نقطة ليقفل عند مستوى 6921.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 198 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وإتحاد الخليج، ومدينة المعرفة، ومجموعة السريع، والاتحاد التجاري الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صدق، والعبداللطيف، وتبوك الزراعية، وبدجت السعودية، والدرع العربي، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.71% و 2.61%.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وصدق، والأسمنت السعودي، وتبوك الزراعية هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأسمنت السعودية، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، والدرع العربي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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