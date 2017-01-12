 هولاند: الأسد ليس جزءً من الحل في سورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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هولاند: الأسد ليس جزءً من الحل في سورية

هولاند: الأسد ليس جزءً من الحل في سورية
المناطق_وكالات

عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن أمله في أن تشمل المفاوضات حول سورية “كل الأطراف المعنية” بالملف السوري “برعاية الأمم المتحدة” ، قبل عشرة أيام من محادثات أستانا تحت إشراف موسكو وأنقرة.

وقال الرئيس الفرنسي في لقاء مع السلك الدبلوماسي لمناسبة السنة الجديدة، إن المفاوضات “يجب أن تتم برعاية الأمم المتحدة، في الإطار الذي حدد منذ 2012 في جنيف. المعايير موضوعة. ومن الملائم بالتالي جمع الأطراف المعنية، كل الأطراف المعنية بإستثناء المجموعات المتطرفة، والتحرك في إطار جنيف”.

وصدر هذا التحذير مع اقتراب المفاوضات المقرر تنظيمها في 23 يناير في عاصمة كازاخستان بإشراف موسكو وأنقرة اللتين رعتا وقف إطلاق النار الساري في سوريا منذ 30 ديسمبر رغم معارك متواصلة خصوصا قرب دمشق.

وأكد هولاند مرة جديدة أن رئيس النظام بشار الأسد “لا يمكن أن يكون الحل للمشكلة”.

وتابع “لكنني لطالما أكدت على ضرورة عملية إنتقال سياسي في سورية وأنها تتطلب عدم استبعاد أي طرف في المنطقة والتحدث الى الجميع، بما فيهم النظام”

وقال “علينا إشراك جميع الاطراف في المنطقة ولا أستبعد أيا منها”، في إشارة خصوصاً إلى إيران، ثاني حلفاء نظام دمشق.

في هذه الاثناء قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفياً التحضيرات لمحادثات سورية في أستانة مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف .

من جانبها قالت مصادر في مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه ناقش توسيع نطاق وقف إطلاق النار في أنحاء سورية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي. وأضافت المصادر أن الزعيمين ناقشا محادثات أستانة والعلاقات الثنائية.

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