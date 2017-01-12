 دورات تدريبيه لمنسوبي الشؤون الإسلامية بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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دورات تدريبيه لمنسوبي الشؤون الإسلامية بعسير

دورات تدريبيه لمنسوبي الشؤون الإسلامية بعسير
المناطق_عسير

تنظم وكاله التخطيط والتطوير بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير بفرع الوزارة بمنطقة عسير ، دورات تدريبية للمنسوبين كافة بالمنطقه والتي تعنى بمهارات الإدارة

 و الإلقاء وطرق تطوير الإدارة .
وقال المتحدث الرسمي لفرع الوزارة بعسير عبدالله الحكمي في تصريح له :
إن الدورات تستهدف فئة مدراء الإدارات والمكاتب بالمحافظات وأيضا مدراء الإدارات الداخليه في فنون الإدارة ، ويشارك فيها جميع منسوبي الشؤون الإسلامية بالمنطقه  . 
وأضاف أن هذه الدورات التي تتواصل أعمالها لمدة ١٧ أسبوعا  تهدف إلى إكساب المتدرب مهارات الإعداد والتنظيم بشكل مؤثر ، والتعرف على إحتياج المنسوبين من العمل الجماعي ومهارة تنظيم الوقت وتقسيم العمل ، وتزويد المتدربين  بالمهارات اللازمة للتحكم في الضغوطات المصاحبة للعمل والتعرف على مهارة لغة الجسد وقدرات الموظفين على الإنتاج والرقي والعمليات الإدارية

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