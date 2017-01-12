دورات تدريبيه لمنسوبي الشؤون الإسلامية بعسير

تنظم وكاله التخطيط والتطوير بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير بفرع الوزارة بمنطقة عسير ، دورات تدريبية للمنسوبين كافة بالمنطقه والتي تعنى بمهارات الإدارة
و الإلقاء وطرق تطوير الإدارة .
وقال المتحدث الرسمي لفرع الوزارة بعسير عبدالله الحكمي في تصريح له :
إن الدورات تستهدف فئة مدراء الإدارات والمكاتب بالمحافظات وأيضا مدراء الإدارات الداخليه في فنون الإدارة ، ويشارك فيها جميع منسوبي الشؤون الإسلامية بالمنطقه .
وأضاف أن هذه الدورات التي تتواصل أعمالها لمدة ١٧ أسبوعا تهدف إلى إكساب المتدرب مهارات الإعداد والتنظيم بشكل مؤثر ، والتعرف على إحتياج المنسوبين من العمل الجماعي ومهارة تنظيم الوقت وتقسيم العمل ، وتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للتحكم في الضغوطات المصاحبة للعمل والتعرف على مهارة لغة الجسد وقدرات الموظفين على الإنتاج والرقي والعمليات الإدارية
وقال المتحدث الرسمي لفرع الوزارة بعسير عبدالله الحكمي في تصريح له :
إن الدورات تستهدف فئة مدراء الإدارات والمكاتب بالمحافظات وأيضا مدراء الإدارات الداخليه في فنون الإدارة ، ويشارك فيها جميع منسوبي الشؤون الإسلامية بالمنطقه .
وأضاف أن هذه الدورات التي تتواصل أعمالها لمدة ١٧ أسبوعا تهدف إلى إكساب المتدرب مهارات الإعداد والتنظيم بشكل مؤثر ، والتعرف على إحتياج المنسوبين من العمل الجماعي ومهارة تنظيم الوقت وتقسيم العمل ، وتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للتحكم في الضغوطات المصاحبة للعمل والتعرف على مهارة لغة الجسد وقدرات الموظفين على الإنتاج والرقي والعمليات الإدارية
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