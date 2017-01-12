دورات تدريبيه لمنسوبي الشؤون الإسلامية بعسير

تنظم وكاله التخطيط والتطوير بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير بفرع الوزارة بمنطقة عسير ، دورات تدريبية للمنسوبين كافة بالمنطقه والتي تعنى بمهارات الإدارة

و الإلقاء وطرق تطوير الإدارة .

وقال المتحدث الرسمي لفرع الوزارة بعسير عبدالله الحكمي في تصريح له :

إن الدورات تستهدف فئة مدراء الإدارات والمكاتب بالمحافظات وأيضا مدراء الإدارات الداخليه في فنون الإدارة ، ويشارك فيها جميع منسوبي الشؤون الإسلامية بالمنطقه .

وأضاف أن هذه الدورات التي تتواصل أعمالها لمدة ١٧ أسبوعا تهدف إلى إكساب المتدرب مهارات الإعداد والتنظيم بشكل مؤثر ، والتعرف على إحتياج المنسوبين من العمل الجماعي ومهارة تنظيم الوقت وتقسيم العمل ، وتزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للتحكم في الضغوطات المصاحبة للعمل والتعرف على مهارة لغة الجسد وقدرات الموظفين على الإنتاج والرقي والعمليات الإدارية