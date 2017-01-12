 صندوق التنمية العقارية يدعو مستفيديه إلى تحديث بياناتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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صندوق التنمية العقارية يدعو مستفيديه إلى تحديث بياناتهم

صندوق التنمية العقارية يدعو مستفيديه إلى تحديث بياناتهم
المناطق_الرياض

أهاب صندوق التنمية العقارية بجميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق أو من صدرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الالكترونية للصندوق www.redf.gov.sa.
وأوضح الصندوق أن التحديث يأتي من أجل سرعة وسهولة التواصل مع المستفيدين عند إطلاق الصندوق لبرامجه الجديدة، مؤكداً أن تحديث البيانات يعد شرطاً أساسياً ومهماً للاستفادة من هذه البرامج

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