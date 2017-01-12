بلجيكا: توجيه الاتهام لشخصين إضافيين مرتبطين باعتداءات باريس

وجه القضاء البلجيكي التهمة رسمياً إلى شخصين إضافيين في سياق التحقيق حول اعتداءات باريس التي أوقعت 130 قتيلاً في 13 نوفمبر 2015 وتبناها تنظيم داعش، على ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية اليوم.

وأوضحت النيابة العامة أن فريد ك. ومريم ب. اللذين أوقفا الثلاثاء في لايكن بضاحية بروكسل، “مشبوهان بتزويد خليل البكراوي بالوثائق المزورة التي استخدمت في التحضير لاعتداءات باريس”.

والبكراوي هو أحد الانتحاريين الثلاثة الذين فجروا أنفسهم في اعتداءات بروكسل التي أوقعت 32 قتيلا في 22 مارس 2016، وهي اعتداءات نفذتها الخلية المتطرفة نفسها التي نفذت إعتداءات 13 نوفمبر.

ووجهت إلى فريد ك. تهمة “المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية وتزوير وإستخدام الوثائق المزورة” ، وقد تم توقيفه، بحسب بيان النيابة العامة.

وأضاف البيان “وجهت الى مريم ب. تهمة تزوير واستخدام الوثائق المزورة واطلق سراحها بشروط”.

ووجهت إتهامات الى حوالى عشرين شخصاً بالإجمال منذ نوفمبر 2015 في الجانب البلجيكي من التحقيق حول الاعتداءات الباريسية التي أعدت في بلجيكا.

وهم مشبوهون أساساً بتقديم مساعدة لوجستية إلى مجموعة 13 نوفمبر (نقل أو إستئجار مخابئ في بلجيكا) أو مساعدة صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من عناصر المجموعة خلال فراره الذي استمر أربعة أشهر.

واعتقل عبد السلام المسجون حالياً في فرنسا في 18 مارس 2016 في بلدة مولنبيك بدائرة بروكسل، وبعد أربعة أيام، نفذ عناصر آخرون من الخلية اعتداءات بروكسل.