ترقية عدد من ضباط دوريات الأمن بمحافظة الطائف

قلد سعادة مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف المقدم عبدربه بن عبد الرزاق العتيبي بمكتبه كلاً من

الرائد سعيد بن عبد الله الغامدي والرائد كمال محمد الثمالي والنقيب سعود شباب السبيعي والملازم أول محمد بن جهز العتيبي والملازم أول ماجد بن عبد الله الخماش .

من منسوبي إدارة دوريات الامن بمحافظة الطائف رتبتهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم .

وقد هنأ المقدم العتيبي المترقين ونقل لهم تحيات وتبريكات اللواء مظلي صالح بن عبد الله الصالح مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن ، كما عبر المترقين عن شكرهم وأمتنانهم للثقة الملكية الغالية مؤكدين بأنها ستكون دافع لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن