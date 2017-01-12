 17 ألف انتهاك أرتكبتها ميليشيا الحوثي العام الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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17 ألف انتهاك أرتكبتها ميليشيا الحوثي العام الماضي

17 ألف انتهاك أرتكبتها ميليشيا الحوثي العام الماضي
المناطق-ليال الجار الله
أكد مرصد حقوقي يمني، توثيقه أكثر من 17 ألف حالة ‏انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، ‏خلال العام المنصرم، طالت المدنيين في عشرين ‏محافظة يمنية.‏
وأوضح، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق ‏الإنسان “رصد”، في نشرته الدورية، التي أصدرها ‏اليوم، وبثتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن انتهاكات ‏لمليشيات حقوق الإنسان، تم رصدها خلال الفترة من ‏الأول من شهر يناير وحتى 31 من شهر ديسمبر للعام ‏المنصرم 2016م.‏
وأشار التحالف، إلى أن انتهاكات المليشيات تنوعت ما ‏بين القتل والاصابات والاختطاف والاعتقال وتدمير ‏للممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً رصده ‏‏2466 حالة قتل ارتكبتها المليشيات بحق المناهضين ‏لها، إضافة إلى تسجيل 5092 عملية اختطاف طالت ‏المدنيين، بينهم 20 امرأة و118 طفلاً.‏
ووفقا للنشرة ، تصدرت محافظة صنعاء المرتبة الأولى ‏في قائمة المحافظات التي طالتها اختطافات المليشيات، ‏مسجلة 694 حالة اختطاف، تلتها محافظة البيضاء ‏بواقع 655 حالة، ثم محافظة اب، بواقع 539 حالة.‏
ودعا، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ‏المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية لحماية حقوق ‏الإنسان داخل البلاد وإعمال ما يلزم لحماية حقوق ‏المدنيين، حاثاً في الوقت نفسه مجلس الأمن على ‏الاسراع في تطبيق قرارته بحق اليمن لاسيما القرار ‏‏2216، والزام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على ‏وقف تلك الانتهاكات، والإلتزام بقرارات الشرعية ‏الدولية ذات الصلة.‏

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