17 ألف انتهاك أرتكبتها ميليشيا الحوثي العام الماضي

أكد مرصد حقوقي يمني، توثيقه أكثر من 17 ألف حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح، خلال العام المنصرم، طالت المدنيين في عشرين محافظة يمنية.
وأوضح، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان “رصد”، في نشرته الدورية، التي أصدرها اليوم، وبثتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن انتهاكات لمليشيات حقوق الإنسان، تم رصدها خلال الفترة من الأول من شهر يناير وحتى 31 من شهر ديسمبر للعام المنصرم 2016م.
وأشار التحالف، إلى أن انتهاكات المليشيات تنوعت ما بين القتل والاصابات والاختطاف والاعتقال وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً رصده 2466 حالة قتل ارتكبتها المليشيات بحق المناهضين لها، إضافة إلى تسجيل 5092 عملية اختطاف طالت المدنيين، بينهم 20 امرأة و118 طفلاً.
ووفقا للنشرة ، تصدرت محافظة صنعاء المرتبة الأولى في قائمة المحافظات التي طالتها اختطافات المليشيات، مسجلة 694 حالة اختطاف، تلتها محافظة البيضاء بواقع 655 حالة، ثم محافظة اب، بواقع 539 حالة.
ودعا، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية لحماية حقوق الإنسان داخل البلاد وإعمال ما يلزم لحماية حقوق المدنيين، حاثاً في الوقت نفسه مجلس الأمن على الاسراع في تطبيق قرارته بحق اليمن لاسيما القرار 2216، والزام ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على وقف تلك الانتهاكات، والإلتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
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