رئيس الاتحاد: لدينا الرغبة في التعاقد مع الشمراني

أكد حاتم باعشن، رئيس نادي الاتحاد لكرة القدم، اليوم الخميس، أن محامي النادي حصر القضايا التي قد تؤثر على النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال باعشن، في تصريحات إعلامية: “قررنا مع المحامي البدء في القضايا التي قد تؤثر على النادي في الفترة الحالية”.

وتابع: “تم حصر القضايا، وتم تحويل جزء من مبلغ المدرب بلوني والبرازيلي دي سوزا وثلاث قضايا أخرى حيث تم دفع أربعة ملايين ريال”.

وأضاف: “المشوار مازال طويلا، ولكننا نملك التصميم لنجنب النادي أي عواقب وخيمة”.

وأوضح باعشن: “قضية نادي الاتحاد واللاعب مانسو لازالت منظورة حيث تم إرسال خطاب يبين أن النادي لم يتقاعس عن دفع المبلغ لكن حصل لبس”.

وفيما يتعلق بالعرض الصيني المقدم بشأن فهد المولد، كشف باعشن: “لم يصلنا أي شئ رسمي بخصوص التعاقد مع المولد”.

وأكد باعشن رغبة الاتحاد في التعاقد مع ناصر الشمراني لاعب الهلال،وقال “لدينا بالفعل رغبة في التعاقد مع اللاعب لكن الظروف المالية ربما تكون عائقا أمام إتمام الصفقة”.