عمل جدة يضبط عماله مخالفه بالخمره

قامت إدارة التفتيش بمكتب عمل جدة بحملة تفتيشية بالخمرة جنوب جدة بقيادة مدير قسم التفتيش ابراهيم الصاعدي بالتنسيق مع قوة الضبط الميداني بشرطة محافظة جدة و بمشاركة عدة جهات حكومية من فرق التفتيش المشترك ونتج عن الحملة التفتيشية ضبط عدد من المخالفات منها عمالة تعمل لحسابها الخاص ومنشآت غير مرخص لها وعدم توفير بيئة عمل صحية امنه لبعض المنشآت وتم زيارة 76 منشأة وضبط 61 مخالفة إلكترونية..

وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على عدم التهاون مع مخالفي نظام العمل، داعية الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال تطبيق “معاً للرصد”، مشيرة إلى أنه سوف يتم التعامل الفوري مع البلاغات.. حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بنظام العمل، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911