 مدير تعليم الليث يعتمد إنشاء إدارة الموارد البشرية ويصدر عددا من القرارات الإدارية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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مدير تعليم الليث يعتمد إنشاء إدارة الموارد البشرية ويصدر عددا من القرارات الإدارية

مدير تعليم الليث يعتمد إنشاء إدارة الموارد البشرية ويصدر عددا من القرارات الإدارية
المناطق _عادل الزهراني

صدر قرار مدير  التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي  بانشاء إدارة الموارد البشرية ، على أن ترتبط به  مباشرة وفق الهيكل التنظيمي ، كما وجه بنقل كافة  موظفي إدارة شئون الموظفين لها على أن تتبع لها  الوحدات التالية :
– وحدة التطوير
– وحدة العمليات
– وحدة الاتصالات الداخلية

ويأتي هذا التنظيم في إطار تطبيق  وزارة التعليم وإداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات لبرنامج خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتنمية الموارد البشرية ،  والذي يهدف  إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل ،  وتطوير بيئة العمل ، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية ،  وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.

وفي سياق متصل صدر قرار ( البركاتي ) بتكليف عدد من القيادات والكفاءات والطاقات  الإدارية للعمل في قيادة إدارة الموارد البشرية و وحداتها،  وجاءت القرارات على النحو التالي :

تكليف الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله الشمراني  مديرا لإدارة الموارد البشرية.

و تكليف الأستاذ خالد بن أحمد الثعلبي مديرا  لوحدة العمليات .

و تكليف الأستاذ محمد بن أحمد المهابي  مديرا لوحدة التطوير.

وتكليف الأستاذ مطر بن عبيد الحربي مديرا لوحدة الاتصالات الداخلية .

من جانب آخر وفي إطار حرص إدارة التعليم على الاستفادة  من خبرات عدد من  القيادات والكفاءات  الإدارية ، أصدر مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي عددا من القرارات الادارية وجاءت كالتالي :

تكليف الأستاذ محمد بن سند الزبيدي  مساعدا  لمدير إدارة المتابعة الإدارية

وتكليف الأستاذ حسن بن حامد الهلالي المالكي  مختصا  بقسم المراجعة الداخلية.

وتكليف الأستاذ سعيد بن محمد باغانم  مختصا بقسم المتابعة الإدارية.

وتكليف الأستاذ علي بن حسن الحضريتي  مديرا لمشروع  فارس .

وحث ( البركاتي ) كافة المكلفين ببذل مزيد من الجهد والعطاء من أجل الارتقاء بالعمل الإداري على مستوى إدارة التعليم ومكاتبها ، سائلا الله لهم دوام العون والتوفيق والسداد ، من أجل تقديم عمل متميز ومثمر وإيجابي يخدم الميدان التربوي والتعليمي .

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