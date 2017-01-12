 أمير الباحة يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة

أمير الباحة يستقبل مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة
المناطق _عبدالرحمن سفر
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتب سموه ، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده بن حسن الزبيدي ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً لصحة الباحة .
وفي بداية اللقاء رحب سموه بالدكتور الزبيدي ، متمنياً له التوفيق في عمله لخدمة المنطقة والرقي بالخدمات الصحية بما يحقق رضا الأهالي ، منوهاً سموه بالجهود والأعمال التي بذلها مدير عام الشؤون الصحية سابقاً الدكتور مشعل السيالي لخدمة المنطقة .
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع حيال تقديم أفضل الخدمات وتكثف الجهود بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها لخدمة المواطنين.
وعبر الدكتور الزبيدي عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على استقباله وعلى توجيهات سموه الرامية لخدمة المواطن ، مؤكداً على المضي قدماً نحو تحقيق هذه التوجيهات لتقديم الرعاية الصحية المميزة التي يحتاجها المريض والمراجع للمرافق الصحية بالمنطقة .
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

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