 الكشف رسمياً عن لمبرجيني افنتادور 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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الكشف رسمياً عن لمبرجيني افنتادور 2017

الكشف رسمياً عن لمبرجيني افنتادور 2017
المناطق- متابعات

ظهرت افنتادور منذ 6 سنوات تقريباً خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، وكانت بديلاً لشقيقتها الكبرى مورسيلاجو، واليوم قررت الشركة تطويرها لعام 2017.

الشركة الإيطالية عملت على تطوير الجيل الجديد من افنتادور ومنحه مزيد من القوة، والتي ستحصل عليها من محركها V12 سعة 6.5 لتر.

تحديثات منتصف العام التي حصلت عليها لمبورجيني افنتادور S تمثلت في ضوضاء أقوى بفعل القوة التي حصل عليها المحرك، فاصل أمامي أطول، تعديلات متعددة من مادة الكاربون.

تلك التحديثات حسنت القوة الخافضة الأمامية بنسبة 130%، أي مزيد من الثبات والقوة على الطريق أثناء السرعات المرتفعة.

افنتادور حصلت على محرك V12 سعة 6.5 لتر بقوة 730 حصان و690 نيوتن.متر.

وبفضل تلك القوة أصبح تسارع أفنتادور من الثبات إلى 100 كم/ساعة 2.9 ثانية فقط وتبلغ سرعتها القصوى 350 كم/ساعة.

وأعلنت شركة لمبورجيني أنها ستبدأ بطرح السيارة للبيع في فصل الربيع القادم، وبسعر يبدأ من 421350 دولار داخل الولايات المتحدة.

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