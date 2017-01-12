 أمين منطقة تبوك: الهدف من إنشاء مدن الاستثمار في المنطقة إيجاد وظائف جديدة للشباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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أمين منطقة تبوك: الهدف من إنشاء مدن الاستثمار في المنطقة إيجاد وظائف جديدة للشباب

أمين منطقة تبوك: الهدف من إنشاء مدن الاستثمار في المنطقة إيجاد وظائف جديدة للشباب
المناطق _تبوك
أكد أمين منطقة تبوك المهندس محمد حسني هاشم, أن مدينة البناء والأثاث والمفروشات بمنطقة تبوك أحد أهم المشروعات الاستثمارية التي أعدتها أمانة المنطقة للاستثمار المستقبلي وتقع على مساحة 169 ألف متر مربع, ويشارك في تشييده عدد من المستثمرين على مدى 25 عاما بقيمة استثمارية تجاوزت الـ 150 مليون ريال .
وأوضح المهندس هاشم  أن مدينة البناء والأثاث والمفروشات هي واحدة من باكورات التعاون بين أمانة منطقة تبوك والمستثمرين, وتقع على طريق الملك خالد شمال مدينة تبوك بواجهة تجارية يصل طولها إلى 972 مترًا طوليًا ومساحة البناء في هذه المدينة سيكون بإجمالي 64 ألف متر مربع ومساحة الخدمات والشوارع والمواقف ومنطقة الخدمات تصل إلى 100 ألف متر مربع وستحتوي على 150 موقفاً للسيارات و308 صالات عرض.
وأفاد أن هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تعمل أمانة المنطقة عليها ستسهم في تشجيع المستثمرين وتخلق فرص عمل جديدة للشباب, وستوجد بيئة خصبة لمشاريع أكبر مبينًا أن الأمانة تعمل في ذات الوقت ومن خلال مركز الأمانة الاستثماري الذي أنشأته مؤخرًا على خلق وظائف جديدة للشباب من خلال المشاريع الاستثمارية التي ستتوافر في جميع مدن ومحافظات المنطقة.
ونوه أمين منطقة تبوك في بالدور الذي يقوم به ويوليه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك من أجل النهوض بالمجالات الخدمية بالمنطقة وخاصة في مجال الاستثمار والمشاريع .

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