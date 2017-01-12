 طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في مسابقة المشروع الوطني للثقافة والفنون | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

طالبات الطائف يحصدن مراكز متقدمة بمسابقة “الرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة غدا الجمعة : ايقاف العمل مؤقتا بطوارئ مستشفى الملك خالد تبوك آيفون القاتل يثير الفزع في الشوارع الأوروبية نقل جميع الموظفين والوظائف الخاصة باالصحة المدرسية من إدارات التعليم لمديريات الصحة 10 أنواع من الفوبيا تحدث لبعض الأشخاص في فصل الشتاء السديرية الابتدائية بسكاكا تقيم يومها المفتوح بطريقة الحارة القديمة التعليم تبدأ تطبيق الضوابط المنظمة لاختبارات اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الحالي رئيس هيئة الأركان اليمني : المليشيات تتصدع وتلاحقها ‏الهزائم في مختلف محاور القتال طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في مسابقة المشروع الوطني للثقافة والفنون أمين منطقة تبوك: الهدف من إنشاء مدن الاستثمار في المنطقة إيجاد وظائف جديدة للشباب الصحة توقع اتفاقيتين لتعزيز مهام مركز طب الحشود وزير الطاقة: الطاقة المتجددة ستكون جزءًا لا يتجزأ من مزيج الطاقة في المستقبل

طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في مسابقة المشروع الوطني للثقافة والفنون

طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في مسابقة المشروع الوطني للثقافة والفنون
المناطق _محمد الحسن

حققت الطالبتين غنى جهاد زين العابدين من مدرسة رياض الصالحين الأهلية والطالبة فوزية حماد الفهيقي من مدرسة التاسعة الابتدائية بسكاكا الجوف مراكز متقدمة في المرحلة التنافسية الأولية لمسابقة المشروع الوطني للثقافة والفنون “الرسم والتصوير التشكيلي”، والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء أخيراً.
وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم ومساعدته للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع الطالبتين لتحقيقهما مراكز متقدمة في المسابقة، متمنين لهن التوفيق والنجاح في المرحلة النهائية للمسابقة.
وقالت منسقة المشروع الأستاذة نورة بنت إبراهيم الضميري أن المشروع يسعى لتوفير البيئة التنافسية الشريفة، التي تشبع الاهتمام، وتحقيق التحفيز والتشجيع على المستوى المدرسي, وتبادل الخبرات الفنية بين الطالبات المشاركات من كافة المدارس لإثراء مواهبهن وتعزيزها.

unna

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>