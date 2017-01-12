طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في مسابقة المشروع الوطني للثقافة والفنون

حققت الطالبتين غنى جهاد زين العابدين من مدرسة رياض الصالحين الأهلية والطالبة فوزية حماد الفهيقي من مدرسة التاسعة الابتدائية بسكاكا الجوف مراكز متقدمة في المرحلة التنافسية الأولية لمسابقة المشروع الوطني للثقافة والفنون “الرسم والتصوير التشكيلي”، والذي استضافته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء أخيراً.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم ومساعدته للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع الطالبتين لتحقيقهما مراكز متقدمة في المسابقة، متمنين لهن التوفيق والنجاح في المرحلة النهائية للمسابقة.

وقالت منسقة المشروع الأستاذة نورة بنت إبراهيم الضميري أن المشروع يسعى لتوفير البيئة التنافسية الشريفة، التي تشبع الاهتمام، وتحقيق التحفيز والتشجيع على المستوى المدرسي, وتبادل الخبرات الفنية بين الطالبات المشاركات من كافة المدارس لإثراء مواهبهن وتعزيزها.