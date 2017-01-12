 رئيس هيئة الأركان اليمني : المليشيات تتصدع وتلاحقها ‏الهزائم في مختلف محاور القتال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس هيئة الأركان اليمني : المليشيات تتصدع وتلاحقها ‏الهزائم في مختلف محاور القتال

رئيس هيئة الأركان اليمني : المليشيات تتصدع وتلاحقها ‏الهزائم في مختلف محاور القتال
المناطق _واس

أكد رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء محمد المقدشي، أن ‏المليشيات تتصدع وتلاحقها الهزائم المتتالية في محاور ‏وجبهات القتال كافة.‏
وثمن اللواء المقدشي، خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم، إلى ‏وحدات الجيش المقاتلة في جبهة بيحان، بمحافظة شبوة ” ‏التضحيات الكبيرة والعظيمة” لقوات الجيش في سبيل دفاعها ‏عن كرامة اليمنيين ودينهم ووطنهم، ضد العناصر الإنقلابية ‏والمشروع الصفوي الإيراني.‏
وأشار، رئيس هيئة الأركان اليمني، خلال زيارته التي رافقه ‏فيها، قائد قوات التحالف العربي في محافظة مأرب العميد ‏الركن ابراهيم الحربي، إلى أن قوات الجيش وبمساندة من ‏التحالف العربي تحقق انتصارات مستمرة في مختلف المحاور ‏والجبهات.‏

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