رئيس هيئة الأركان اليمني : المليشيات تتصدع وتلاحقها ‏الهزائم في مختلف محاور القتال

أكد رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء محمد المقدشي، أن ‏المليشيات تتصدع وتلاحقها الهزائم المتتالية في محاور ‏وجبهات القتال كافة.‏

وثمن اللواء المقدشي، خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم، إلى ‏وحدات الجيش المقاتلة في جبهة بيحان، بمحافظة شبوة ” ‏التضحيات الكبيرة والعظيمة” لقوات الجيش في سبيل دفاعها ‏عن كرامة اليمنيين ودينهم ووطنهم، ضد العناصر الإنقلابية ‏والمشروع الصفوي الإيراني.‏

وأشار، رئيس هيئة الأركان اليمني، خلال زيارته التي رافقه ‏فيها، قائد قوات التحالف العربي في محافظة مأرب العميد ‏الركن ابراهيم الحربي، إلى أن قوات الجيش وبمساندة من ‏التحالف العربي تحقق انتصارات مستمرة في مختلف المحاور ‏والجبهات.‏