السديرية الابتدائية بسكاكا تقيم يومها المفتوح بطريقة الحارة القديمة

أقامت مدرسة السديرية الابتدائية بسكاكا بحضور مدير مكتب التعليم بسكاكا الأستاذ فايز بن حمدان الرمان و مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد بن عبيد الله القنيفذ و العديد من التربويين و الزملاء المتقاعدين و أولياء أمور الطلاب ؛ يومها المفتوح و الذي تم تنفيذه بطريقةٍ ابتكارية بتطبيق أجواء الحارة القديمة بكامل تفاصيلها و أحداثها التاريخية .

فقد ألهبت البرامج المتنوعة و المنافسات الحماسية و الألعاب الحركية ؛ المشاركين و الحاضرين في فعاليات اليوم المفتوح ، و ساد جوٌ من الأريحية و دفء المشاعر انسابت خلاله أشعة الشمس لتعم المكان بالدفء و الراحة .

هذا و اشتملت الفعاليات المنفذة بناء بيت الشعر الجوفي و الذي يعد رمزًا من رموز الكرم العربي ، و تم ايضًا إقامة متحف تراثي يعرض من خلاله العديد من المقتنيات الأثرية و يستعرض أهم الموروثات الشعبية لأهل المنطقة من خلال اللباس و طريقة العيش ، كما قام فريق أصايل الجوف التطوعي بإقامة برنامج للتدريب على ركوب الخيل و التعامل معها و الذي استهدف الطلاب الصغار بالإضافة إلى بعض الحاضرين .

كما لم تغفل المدرسة الجانب الترفيهي من خلال تهيئة و تجهيز عددٌ من الألعاب المطاطية المختلفة ، و تجهيز ركن للمرسم الحر للطفل .

و أقامت المدرسة و إحياءً للعادات القديمة داخل الحارات و التي توضح مدى الترابط و التلاحم بين سكان الحارة ؛ قام المعلمون بالخبز على النار و صناعة “الجمري” و تم أيضًا القيام بذبح “حاشي” داخل فناء المدرسة تم طبخ جزء منه و توزيع الباقي على الطلاب .

هذا و قدم قائد المدرسة الأستاذ عبد العزيز المزيد شكره و تقديره لمدير مكتب التعليم بسكاكا و لمدير إدارة النشاط الطلابي على تكرمهما و حضورهما لفعاليات اليوم المفتوح و مشاركتهما المدرسة في تنفيذ هذه البرامج ، و الشكر موصول لفرق أصايل الجوف التطوعي و لجميع من حضر من تربويين و متقاعدين و أولياء أمور ، دعيًا الله سبحانه و تعالى أن تكون برامج اليوم المفتوح قد نالت رضا و استحسان الحضور .

كما قدم المزيد شكره و تقديره لرائد النشاط بالمدرسة الأستاذ محمد بن مختار العلي على جهوده الملموسة و المتميزة في التخطيط و التنظيم و التنفيذ و تقديم العديد من البرامج المميزة و التي ظهرت ثمارها على وجوه أبنائنا الطلاب من خلال الفرحة و البسمة .