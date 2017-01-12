 نقل جميع الموظفين والوظائف الخاصة باالصحة المدرسية من إدارات التعليم لمديريات الصحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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نقل جميع الموظفين والوظائف الخاصة باالصحة المدرسية من إدارات التعليم لمديريات الصحة

نقل جميع الموظفين والوظائف الخاصة باالصحة المدرسية من إدارات التعليم لمديريات الصحة
المناطق- عبدالعزيز ال مفرح

بناء على قرار مجلس الوزراء بإقرار بعض الترتيبات الخاصة بنقل نشاط الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة والمتضمن تشكيل لجان فرعية بين إدارات الشؤون الصحية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات،وتشكيل لجنة مركزية للإشراف على أعمال اللجان الفرعية ، فقد اعتمدت اللجنة المشكلة من وزارات”الصحة، التعليم،والخدمة المدنية”، نقل جميع الموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة “الصحية،والإدارية، وبند العمال ،والمستخدمين”من إدارات التعليم إلى مديريات الشؤون الصحية وفقا للقوائم التي ستعتمدها اللجنة.

وعلى مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة العامة،تمكين جميع الموظفين المنقولين من إدارات التعليم من مباشرة أعمال وبرامج الصحة المدرسية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية، تفاديا لأي خلل في الخدمات والبرامج المقدمة من الصحة المدرسية ، وأن يتم توجيههم وفقا لرغباتهم في حدود نطاق إشراف القطاع الصحي على الوحدة الصحية اعتارا من 8 جماد الأولى ،وأن تنتهي إجراءات إخلاء طرفهم جميعا من إدارات التعليم في مدة أقصاها شهرين ، وتكون بداية صرف رواتب الموظفين المنقولين من حساب وزارة الصحة اعتبارا من شهر رجب المقبل .

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