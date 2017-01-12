 آيفون القاتل يثير الفزع في الشوارع الأوروبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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آيفون القاتل يثير الفزع في الشوارع الأوروبية

آيفون القاتل يثير الفزع في الشوارع الأوروبية
المناطق _متابعات

رفعت أجهزة الشرطة في مختلف الدول الأوروبية حالة التأهب استعدادًا لطرح “مسدس آيفون”  من خلال المبيعات غير القانونية  خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وذكر موقع “تايمز” الإلكتروني أن مسدس آيفون هو سلاح متنكر على هيئة الهاتف الذكي من شركة أبل، ويمكن طيه ليصبح على هيئة الهاتف الشهير تمامًا، وبنقرة واحدة يفتح المسدس للتصويب مع خاصية الليزر.

وأضاف أن تنبيهًا وصل إلى الشرطة البلجيكية مطلع الأسبوع الجاري، بشأن المسدس الذي لم تعثر الشرطة على نسخ منه في البلاد، إلا أنه من المتوقع وصوله قريبًا إلى شوارع أوروبا.

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