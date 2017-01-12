 طالبات الطائف يحصدن مراكز متقدمة بمسابقة “الرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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طالبات الطائف يحصدن مراكز متقدمة بمسابقة “الرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة

طالبات الطائف يحصدن مراكز متقدمة بمسابقة “الرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة
المناطق _عادل الزهراني

حصدت 4 طالبات من تعليم الطائف مراكز متقدمة على مستوى المملكة في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للثقافة والفنون “الرسم والتصوير التشكيلي ” بمساريه العلمي والنظري ،  ففي المسار العلمي تم ترشيح الطالبات أمل سالم الشهري من المتوسطة 11  والطالبة هند فهد العتيبي من الثانوية 22   والطالبة سارة محمد الأحمري من الثانوية 20 , فيما رشح في المسار النظري الطالبة وجود حميد السواط من الثانوية 36 . وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني الطالبات الفائزات على ما حققنه من مراكز متقدمة في المسابقة الوطنية كما ثمن جهود اسرهن في المتابعة والتحفيز ، كما قدم شكره للشؤون التعليمية للبنات و إدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة الأستاذة فوزية الحارثي ومنسقة المشروع صافية المطيري على جهودهن المبذولة للوصول لأفضل النتائج.

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