طالبات الطائف يحصدن مراكز متقدمة بمسابقة “الرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة

حصدت 4 طالبات من تعليم الطائف مراكز متقدمة على مستوى المملكة في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للثقافة والفنون “الرسم والتصوير التشكيلي ” بمساريه العلمي والنظري ، ففي المسار العلمي تم ترشيح الطالبات أمل سالم الشهري من المتوسطة 11 والطالبة هند فهد العتيبي من الثانوية 22 والطالبة سارة محمد الأحمري من الثانوية 20 , فيما رشح في المسار النظري الطالبة وجود حميد السواط من الثانوية 36 . وهنأ المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني الطالبات الفائزات على ما حققنه من مراكز متقدمة في المسابقة الوطنية كما ثمن جهود اسرهن في المتابعة والتحفيز ، كما قدم شكره للشؤون التعليمية للبنات و إدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة الأستاذة فوزية الحارثي ومنسقة المشروع صافية المطيري على جهودهن المبذولة للوصول لأفضل النتائج.