دي ميستورا: هدنة سوريا صامدة إلى حد بعيد لكن المساعدات لا تصل

كشف ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار في سوريا متماسك إلى حد بعيد لكن المساعدات الإنسانية لم يسمح لها بعد بالدخول إلى المناطق المحاصرة حيث ينفد الغذاء.

وقال للصحفيين إن ميليشيات مسلحة تمنع 23 حافلة وسائقا سوريا شاركوا في عمليات إجلاء في الفترة الأخيرة من مغادرة قريتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب، داعيا إلى السماح لهم بالمغادرة.

وقال دي ميستورا إن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا صامد إلى حد بعيد لكن القتال لا يزال مستمرا في قريتين في وادي بردى الذي يضم محطات ضخ مياه توفر إمدادات لأكثر من خمسة ملايين شخص في دمشق، مضيفا أن خمس قرى أخرى توصلت إلى اتفاق مع الحكومة.

وأضاف: “الأنشطة العسكرية في تلك المنطقة تعني احتمال وقوع مزيد من الأضرار بمضخات وإمدادات المياه.”