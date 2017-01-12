 بوتين وأردوغان يبحثان الجهود المبذولة حول لقاء “أستانا” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

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بوتين وأردوغان يبحثان الجهود المبذولة حول لقاء “أستانا”

بوتين وأردوغان يبحثان الجهود المبذولة حول لقاء “أستانا”
المناطق _موسكو

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس ، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ، الجهود المشتركة للتحضير للمفاوضات السورية المرتقبة في عاصمة كازاخستان “أستانا” وعملية الالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا .

وذكر بيان للكرملين ، أن بوتين وأردوغان ركزا خلال اتصالهما الهاتفي على الوضع في سوريا ، خاصة اتفاق وقف الأعمال القتالية بين الحكومة السورية والمعارضة ، الذي تم التوصل إليه بوساطة روسيا وتركيا.

وأوضح البيان أن الرئيسين أكدا على استمرار التزام أطراف النزاع بوقف اطلاق النار بشكل عام ، ولفت الكرملين إلى أن بوتين وأردوغان تبادلا الآراء بشأن مواصلة الجهود المشتركة للتحضير للمفاوضات السورية في أستانا ، منوها أن الرئيسين بحثا أيضا خلال اتصالهما استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بالكامل، وعقد اجتماع لمجلس التعاون بين روسيا وتركيا على أعلى المستويات في أقرب وقت برئاسة رئيسي الدولتين.

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