بعد غياب 6 أيام.. سامي يعود للشباب ويمنح لاعبيه إجازة

قاد السعودي سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم الخميس تدريبات فريقه، وذلك بعد فراغه من الدورة التدريبية “pro”، التي أقيمت في قطر حيث غاب بسببها الجابر عن تدريبات الفريق لمدة 6أيام.

وكثف الشباب استعداداته لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين التي يستهلها بلقاء فريق (وج) يوم الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدنية الطائف.

وشهدت التدريبات الشبابية مناورة جمعت الفريق الأول بالأولمبي تفوق فيها الفريق الأول بنتجية 2/1 سجلهما (عبدالمجيد الصليهم، وعبدالله الأسطا)، فيما سجل للأولمبي اللاعب عبدالملك الشمري.

من جهة أخرى منح المدير الفني للفريق الأول اللاعبين بعد نهاية المباراة راحة يوم غدٍ الجمعة، وسيعاود الفريق تحضيراته بعد غدٍ السبت.