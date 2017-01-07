إحباط تهريب 270 مليون حبة كبتاغون و114 طن حشيش

حصر أمين لجنة مكافحة المخدرات مساعد مدير عام المكافحة للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع «نبراس» عبدالإله الشريف، ضبطيات عمليات تهريب المخدرات خلال ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، بأكثر من 270 مليون حبة كبتاغون و114 طناً من الحشيش المخدر.

وأشاد الشريف بجميع الأجهزة الأمنية والجمركية وما تحققه من نجاحات وإنجازات كبيرة ومستمرة في إحباط عمليات تهريب المخدرات وضبط كميات كبيرة منها، مبينا أن مشروع نبراس يعد تجسيدا لحرص الدولة على مواجهة تلك الآفة الخطيرة.

جاء ذلك خلال استقبال الشريف، (الخميس) في مقر اللجنة، مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد الخليوي، والوفد المرافق له.