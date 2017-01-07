 إحباط تهريب 270 مليون حبة كبتاغون و114 طن حشيش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 14 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

معارك الملك عبدالعزيز أسماء لجان الاختبارات بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل الأمير متعب بن عبدالله يتقدم المصلين على الشاعر مساعد الرشيدي جمعية غراس لرعاية الأيتام بجازان تستقبل مجلس أمناء موظفي سابك كهرباء المدينة المنورة تحصد شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001 إحباط تهريب 270 مليون حبة كبتاغون و114 طن حشيش انطلاق التمرين البحري السعودي السوداني “الفلك 2” رئيس مجلس الشورى: المملكة تتمتع بمنظومة قضائية متميزة بعد غياب 6 أيام.. سامي يعود للشباب ويمنح لاعبيه إجازة بوتين وأردوغان يبحثان الجهود المبذولة حول لقاء “أستانا” دي ميستورا: هدنة سوريا صامدة إلى حد بعيد لكن المساعدات لا تصل اللواء الخليوي : رجال الأمن عليهم الدور الكبير في محاربة المخدرات طالبات الطائف يحصدن مراكز متقدمة بمسابقة “الرسم والتصوير التشكيلي على مستوى المملكة

إحباط تهريب 270 مليون حبة كبتاغون و114 طن حشيش

إحباط تهريب 270 مليون حبة كبتاغون و114 طن حشيش
المناطق _الرياض

حصر أمين لجنة مكافحة المخدرات مساعد مدير عام المكافحة للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع «نبراس» عبدالإله الشريف، ضبطيات عمليات تهريب المخدرات خلال ثلاثة أعوام وأربعة أشهر، بأكثر من 270 مليون حبة كبتاغون و114 طناً من الحشيش المخدر.

وأشاد الشريف بجميع الأجهزة الأمنية والجمركية وما تحققه من نجاحات وإنجازات كبيرة ومستمرة في إحباط عمليات تهريب المخدرات وضبط كميات كبيرة منها، مبينا أن مشروع نبراس يعد تجسيدا لحرص الدولة على مواجهة تلك الآفة الخطيرة.

جاء ذلك خلال استقبال الشريف، (الخميس) في مقر اللجنة، مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد الخليوي، والوفد المرافق له.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>