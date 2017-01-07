كهرباء المدينة المنورة تحصد شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001

حصدت كهرباء المدينة المنورة على شهادة منظمة المقاييس الدولية ISO 9001 لتطبيق نظام إدارة الجودة في توفير خدمة توزيع الكهرباء بجودة وموثوقية عالية، وذلك بعد اجتيازها العديد من المراجعات الفنية ومراقبة مدى الإلتزام بجودة العمل وفق المعايير الدولية والتدقيق في أعمالها وأسلوب عمل الإدارة.

من جانبه بيّن عبدالمعين الشيخ رئيس القطاع الغربي أن شهادة المنظمة تأتي تتويجاً لمسيرة حافلة من الإنجازات لكهرباء المدينة المنورة، وأحد ثمار تنفيذ الشركة لبرنامج التحول الاستراتيجي المتسارع، وسعيها إلى المنافسة على مؤشرات الأداء العالمي، مشيراً إلى أن الحصول عليها جاء بفضل التخطيط والعمل الدؤوب من جميع العاملين بالإدارة، وتأكد إدارة المنظمة من التزام كهرباء المدينة بمنظومة التحسين المستمر، وتطوير جودة العمل المؤسسي، وكذلك الرقي بالخدمات المقدمة للمشتركين، وتحقيق أفضل أساليب بيئة العمل الصحي الآمن لمنسوبيها، والتأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة لتوفير خدمة توزيع الكهرباء بجودة وموثوقية عالية.

وأضاف رئيس القطاع الغربي أن سجل إدارة كهرباء المدينة المنورة حافل بالإنجازات المماثلة، حيث حصلت العام الماضي على الجائزة الذهبية للأداء الحكومي المتميز بالمنطقة، نظير جهودها في تطوير خدماتها الكهربائية، كونها أحد أنشط الجهات التي تسعى لإحداث عمليات تطوير وتحسين مستمر في عملياتها بهدف الرقي بالخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، وأيضاً حصلت على الجائزة البرونزية في فئة رضا المستفيدين للأداء الحكومي المتميز في المنطقة، كما حصلت على شهادة الاعتماد الدولية من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة كأول إدارة على مستوى الشركة تحصل على هذه الشهادة العالمية.