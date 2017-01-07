معارك الملك عبدالعزيز أسماء لجان الاختبارات بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل

عمدت إدارة ثانوية الامير نايف بن عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف إلى تشكيل لجان الأختبارات بأسماء المعارك السعودية التي انتصر فيها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – طيب الله ثراه – مؤسس المملكة العربية السعودية ..

واوضح قائد المدرسة الاستاذ ايمن بن عبدالرزاق البريكان ان عدد اللجان 11 لجنة سميت بأسماء المعارك التي انتصر بها الملك عبدالعزيز – رحمه الله- والهدف من تسمية اللجان باسماء المعارك هو تعريف الطلاب بأهم معارك الدولة السعودية التي انتصر فيها الملك عبدالعزيز ووحد فيها البلاد والعباد تحت راية التوحيد .

وقدم البريكان شكره لجميع منسوبي المدرسة من إدارة و معلمين وخص بالشكر فريق لجان الاختبارات وهم وكيل المدرسة الاستاذ طارق الحسن ورائد النشاط الطلابي الاستاذ سعود العامر وامين المصادر الاستاذ محمد عبد الله الفريح ومحضر المختبر الاستاذ اسعد الدهاش ومدخل البيانات الاستاذ بندر العكوف .

وجاءت اللجان بأسماء المعارك وهي

معركة حرملة

معركة السبلة

معركة نقير

معركة الادارسة

معركة حجلا

معركة النيصية

معركة الطرفية

معركة جولبن

معركة الشنانة

معركة جدة

معركة الاحساء