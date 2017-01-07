 حريق يكلف “العتيبي” حارس الهلال مليون ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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حريق يكلف “العتيبي” حارس الهلال مليون ريال

حريق يكلف “العتيبي” حارس الهلال مليون ريال
المناطق_الرياض

اندلع حريق في متجر شركة “أرض الرياضة” العائد ملكيتها إلى حسن العتيبي حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي، مخلفاً خسائر مادية تجاوزت مليون ريال سعودي.

ووفقاً لتحقيقات الدفاع المدني الأولية فإن الحريق بدأ في مطبخ السكن الخاص بموظفي الشركة عقب قيامهم بإعداد وجبة العشاء، وامتد ليشمل متجر العتيبي والمحلات المجاورة له.

وتجاوزت الخسائر المادية المقدرة مليون ريال  بسبب وصول الحريق إلى المستودع الذي يضم معظم منتجات الشركة.

وحمى العتيبي مرمى الهلال فترة طويلة وتحديداً منذ 1997 وحتى اعتزاله كرة القدم عام 2013، وتخلل تلك الفترة خوضه تجربة احترافية مع القادسية على سبيل الإعارة.

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