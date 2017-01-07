 إصابة عاملين جراء حريق بسبب تسرب غاز في مطعم بالأحساء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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إصابة عاملين جراء حريق بسبب تسرب غاز في مطعم بالأحساء

إصابة عاملين جراء حريق بسبب تسرب غاز في مطعم بالأحساء
المناطق - منال الدوسري

اندلع حريق في مطعم بحي الخرس في الاحساء عصر اليوم نتيجة تسرب غاز وتشبع الموقع به ما أدى إلى حدوث وميض لحظي وإصابة اثنين من عمال المطعم بحروق

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري بأنه حدث وميض لحظي بداخل مطعم مساحته 6*7م  نتيجة تسرب غاز الطهي وتشبع الموقع به ، وقامت فرق الدفاع المدني بمباشرة الحادث الذي نتج عنه تهشم  زجاج المطعم الامامي وتضرر أجزاء منه وإصابة عاملين مقيمين بحروق نتيجة اللهب المفاجئ أحدهما بحروق من الدرجة الأولى في اليدين  ، والآخر بحروق من الدرجة الاولى في اليدين والوجه والرأس  ،وقد تلقيا العلاج اللازم وخرجا من المستشفى .

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