أنف جديد كل 28 يوم.. 10 حقائق مذهلة عن حاسة الشم

نشر موقع ديلي ميرور 10 معلومات مذهلة عن حاسة الشم لدى الإنسان وهي:

1- أنف جديد: تتجدد خلايا الشم في الأنف كل 28 يوم ويمكن خلالها الشم بطريقة أفضل وأعمق.

2- تذكر الروائح: يتمتع الأنف بذاكرة شمية تمكنه من تذكر الروائح لعام كامل بنسبة دقة تبلغ 65% وترتبط الذكريات بشكل كبير بالروائح التي يحتفظ بها الأنف ويخزنها.

3-حاسة الشم والملل: حيث يستطيع الأنف تمييز مختلف الروائح الموجودة في المكان، إلا أنه يتوقف عن ذلك بعد قضاء فترة من الزمن في نفس المكان، فعند دخول محل أزهار على سبيل المثال، يمكن للأنف تمييز روائح مختلفة للورود الموجودة، إلا أنه يفقد القدرة على القيام بذلك بعد انقضاء فترة من الزمن في نفس المكان.

4- تطور مبكر: تتطور حاسة الشم عند الإنسان قبل الولادة حتى، وهي أول حاسة تتطور لدينا.

5- أقوى مراحل الشم: تبلغ حاسة الشم ذروتها في سنوات المراهقة الأخيرة، حيث يستطيع خلالها الفرد تمييز الروائح بصورة أقوى.

6- حاسة الشم بين الرجل والمرأة: تتمتع المرأة بحاسة شم أقوى من الرجل.

7- الشم والفصول: يتمتع الإنسان بحاسة شم أفضل في فصل الربيع والصيف، لاحتواء الجو على نسبة رطوبة تساعد في تعزيز الروائح، وينطبق الموضوع أيضا على حاسة الشم بعد التدريبات الرياضية.

8- حاسة الشم لدى الإنسان والحيوان: يحوي أنف الإنسان على 5 أو 6 مليون خلية للشم إلا أنها أرقام لاتقارن مع مملكة الحيوان، فعلى سبيل المثال يحوي أنف الأرنب على 100 مليون خلية شمية، أما الكلب فيملك 2200 مليون.

9- روائح مفضلة: تختلف الروائح التي يفضلها البشر ولكل منهم رائحة مفضلة، إلا أن الأمر يختلف لدى الحيوانات حيث تجمع النمور على تفضيل رائحة النعنع، وتحب الجمال رائحة التبغ.

10- الشم أثناء النوم: تضعف حاسة الشم لدى الإنسان بشكل عام عند النوم لدرجه انعدامها، بحيث لايستطيع التمييز بينها، وأولى الروائح التي توقظ حاسة الشم لدى الإنسان صباحا القهوة بالفعل.