 بالتعاون مع المديرية العامة للسجون شؤون المرأة بعمل الرياض تعرّف منسوباتها ببرامج مركز القدرات النسائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالتعاون مع المديرية العامة للسجون شؤون المرأة بعمل الرياض تعرّف منسوباتها ببرامج مركز القدرات النسائية أنف جديد كل 28 يوم.. 10 حقائق مذهلة عن حاسة الشم بالفيديو.. مسن تجاوز عمره 100 عام يختم القرآن الكريم كل ثلاثة أيام الرئيس السوداني خضع لعملية ناجحة في القلب انتحار جندي أميركي بسلاحه في الكويت وصول سفير الإمارات وعدد من الناجين في انفجار قندهار إلى أبوظبي على متن طائرة عسكرية إصابة عاملين جراء حريق بسبب تسرب غاز في مطعم بالأحساء قتلى في تفجير انتحاري في دمشق كريمة مختار.. رحيل أشهر أم بالسينما المصرية حريق يكلف “العتيبي” حارس الهلال مليون ريال تجريد 3 صينيات من ميدالياتهن الذهبية في أولمبياد بكين 2008 مدير وموظفو مكتب العمل بالرياض يزورون مسني دار الرعاية ويشاركونهم برنامجاً ترفيهياً

بالتعاون مع المديرية العامة للسجون شؤون المرأة بعمل الرياض تعرّف منسوباتها ببرامج مركز القدرات النسائية

بالتعاون مع المديرية العامة للسجون شؤون المرأة بعمل الرياض تعرّف منسوباتها ببرامج مركز القدرات النسائية
المناطق_الرياض

نظمت إدارة شؤون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ورشة عمل تعريفية لمنسوباتها بالتعاون مع مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون ، وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك بين الوزارة والقطاعات المختلفة ، وإيماناً بدورها الفعال في المشاركة بدعم وتنمية مهارات الموظفين.

وتضمنت الورشة العديد من المحاور بدأتها رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام بالمركز لولوة البواردي وبمشاركة فريق عمل من البرامج التدريبية بورقة استعرضت فيها جهود المديرية العامة للسجون المتمثله في الاصلاحيات النموذجية والبيوت العائلية ومراكز التدريب ومايقدمه مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي من برامج تدريبية شاملة ومتخصصة للموظفات الأمنيات والمدنيات لكافة منسوبات الجهات الحكومية والوطنية سواءً كانت للموظفات العسكريات او المدنيات .

وركزت الورشه على جاهزية المركز واستعداده للتعاون مع كل القطاعات  فيمايحقق الوقاية وتنمية المجتمع من منطلق تحقيق التكامل والمشاركه المجتمعية.

وفي نهاية الورشة وُزعت كتيبات ومنشورات تعريفية عن المركز وجهود المديرية العامة للسجون .

وقدمت مساعد مدير إدارة شؤون المرأة بمنطقة الرياض بوشية العنزي شكرها وتقديرها للمديرية العامة للسجون ولجميع القائمات والعاملات على تنظيم هذه الورشة متمنيةً لهم دوام التوفيق والسداد ، واشارت الى انه بناءً على توجيهات مدير الادارة سيتم التنسيق مع المركز  لإقامة ورش تدريبية لمنسوبات المنطقة مستقبلاً .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>