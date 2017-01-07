بالتعاون مع المديرية العامة للسجون شؤون المرأة بعمل الرياض تعرّف منسوباتها ببرامج مركز القدرات النسائية

نظمت إدارة شؤون المرأة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ورشة عمل تعريفية لمنسوباتها بالتعاون مع مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي بالمديرية العامة للسجون ، وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون المشترك بين الوزارة والقطاعات المختلفة ، وإيماناً بدورها الفعال في المشاركة بدعم وتنمية مهارات الموظفين.

وتضمنت الورشة العديد من المحاور بدأتها رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلام بالمركز لولوة البواردي وبمشاركة فريق عمل من البرامج التدريبية بورقة استعرضت فيها جهود المديرية العامة للسجون المتمثله في الاصلاحيات النموذجية والبيوت العائلية ومراكز التدريب ومايقدمه مركز تدريب وتطوير القدرات النسائي من برامج تدريبية شاملة ومتخصصة للموظفات الأمنيات والمدنيات لكافة منسوبات الجهات الحكومية والوطنية سواءً كانت للموظفات العسكريات او المدنيات .

وركزت الورشه على جاهزية المركز واستعداده للتعاون مع كل القطاعات فيمايحقق الوقاية وتنمية المجتمع من منطلق تحقيق التكامل والمشاركه المجتمعية.

وفي نهاية الورشة وُزعت كتيبات ومنشورات تعريفية عن المركز وجهود المديرية العامة للسجون .

وقدمت مساعد مدير إدارة شؤون المرأة بمنطقة الرياض بوشية العنزي شكرها وتقديرها للمديرية العامة للسجون ولجميع القائمات والعاملات على تنظيم هذه الورشة متمنيةً لهم دوام التوفيق والسداد ، واشارت الى انه بناءً على توجيهات مدير الادارة سيتم التنسيق مع المركز لإقامة ورش تدريبية لمنسوبات المنطقة مستقبلاً .