 ترقية عدداً من ضباط شرطة منطقة الجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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ترقية عدداً من ضباط شرطة منطقة الجوف

ترقية عدداً من ضباط شرطة منطقة الجوف
المناطق - محمد الحسن

صدر الأمر السامي الكريم بترقية عدداً من ضباط شرطة منطقة الجوف الى الرتب التي تلي رتبهم وهم
كل من  :الرائد/ عبدالكريم بن خالد الهذيل .
الرائد/ فايز بن زيد الاحمدي .
الرائد/ النشمي بن سليمان الشمري .
النقيب/ حسين بن سلطان آل دوشة .
النقيب/ فيصل بن محيا الحربي .
النقيب/ ماجد بن سعود الحربي .
النقيب/ يوسف بن سليم الرشيدي .
النقيب / محسن بن ناصر العتيبي .
النقيب/ عمر بن محمد السالمي .
النقيب/ ماجد بن تركي الحارثي .
النقيب/ عبدالاله بن لفى المطيري .
النقيب/ فايز بن خضير الشمري .
النقيب/ نواف بن نايف السحيمي .
الملازم أول/ عبدالحكيم بن سعود الخيبري .
الملازم أول/ ابراهيم سلطان السرحاني .
الملاز أول / أحمد بن شطيط الشمري .
الملازم أول/ علي بن فرحان النومسي .
الملازم أول/ عبدالعزيز بن سعود السبيعي .
حيث قام سعادة مدير شرطة منطقة الجوف اللواء / قحاط بن محمد قحاط صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق 13/4/1438هـ بتقليد الضباط رتبهم الجديدة في مكتبة وحثهم على بذل
المزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الأمن في المنطقة .
من جانبه اعرب الضباط المترقين عن بالغ شكرهم وامتنانهم للقيادة الرشيدة على منحهم هذه الثقة الغالية مذكرين انفسهم وزملائهم بان هذه الترقية ستكون حافز لهم في بذل مزيداً من الأداء والانجاز في سبيل خدمة الأمن في وطننا الغالي .
وكان ذلك بحضور سعادة نائب مدير شرطة منطقة الجوف العميد/ خالد بن حمد البيالي وسعادة المشرف على مكتب مدير الشرطة العقيد دكتور/ زياد بن محمد اللحيد .

الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف رائد / يزيد بن سعود النومس

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