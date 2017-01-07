خبر “صادم” لعشاق النوتيلا

لو كنت من عشاق شيكولاتة النوتيلا الشهيرة، فإنك قد تغير رأيك من الآن فصاعدا، بل ربما تتوقف تماما عن شرائها وتناولها.

فقد كشف تقرير حديث لهيئة سلامة الغذاء الأوروبية أن زيت النخيل، الذي يكسب النوتيلا قوامها اللين المميز ويجعلها قابلة للفرد، يمكن أن يسبب الإصابة بالسرطان أكثر من أي زيت آخر.

وأكد التقرير الصادر حديثا عن الهيئة، شكوكا مشابهة تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبعد التقرير، سارعت شركة “فيريرو” الإيطالية المصنعة للنوتيلا، إلى إنتاج حملة دعائية تركز على أنها تستخدم زيت النخيل في أهم منتج لها “بطريقة آمنة”.

وقالت الشركة إنه دون استخدام زيت النخيل المكرر فإن شيكولاتة نوتيلا ستفقد قابلية الفرد التي تميزها.

وقال مدير المبيعات في الشركة فينشنزو تابيلا: “صناعة النوتيلا دون زيت النخيل سيؤدي إلى منتج رديء. ستكون خطوة للوراء”.

لكن “فيريرو” لم تشر إلى حقيقة أن زيت النخيل يعد أرخص أنواع الزيوت، وأن استبداله بزيت آخر أعلى سعرا قد يكلف الشركة بين 8 و22 مليون دولار سنويا.