 “العمل” ترد على مواطنين اشتكوا من قرار شركة “عبداللطيف جميل” بفصلهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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“العمل” ترد على مواطنين اشتكوا من قرار شركة “عبداللطيف جميل” بفصلهم

“العمل” ترد على مواطنين اشتكوا من قرار شركة “عبداللطيف جميل” بفصلهم
المناطق_الرياض

ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الخميس)، على شكاوى مواطنين قالوا إن شركة عبداللطيف جميل قامت بإنهاء خدماتهم، مؤكدة أنها تتابع الموضوع باهتمام.

وكان المواطنون قد أنشأوا هاشتاقا على “تويتر”، بعنوان “#تظلم_موظفين_عبداللطيف_جميل”، اشتكوا فيه من قيام الشركة بإنهاء خدماتهم عبر إرسال رسائل على إيميلاتهم تفيد بالتخلي عنهم، دون توضيح الأسباب، مؤكدين أن عدد الموظفين الذين تم التخلي عنهم وصل إلى رقم كبير.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، خالد أبا الخيل، عبر حسابه بـ “تويتر”، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتابع الموضوع باهتمام، ومستمرة في التحقق من ذلك، مضمِّنا تغريدته الهاشتاق إياه: #تظلم_موظفين_عبداللطيف_جميل.

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