أطعمة لا يجب رميها في مصارف المياه

كشف الخبراء عن قائمة من العناصر الغذائية التي ينبغي تجنب رميها في بالوعة المياه، والحرص على التخلص منها في سلة المهملات حصرا.

فقد أوضح الباحثون أن عدم رمي بعض الأنواع من المواد الغذائية في البالوعة يساعد على منع تراكم المواد الغير القابلة للتحلل، وخاصة تلك التي عاثت فسادا في داخل شبكات الصرف الصحي في بريطانيا على مدى السنوات القليلة الماضية.

وتشتمل هذه العناصر الغذائية على:

1-المعكرونة والأرز وقشور البطاطس:

حتى ولو كنت واحدا من القلائل الذين يملكون أجهزة لفرم النفايات ضمن المصارف الصحية، يجب عليك تجنب رمي الأطعمة النشوية مثل المعكرونة وقشور البطاطس والأرز في بالوعة الصرف الصحي، لأنها تعمل على سد المجرى.

لذا يجب على الأشخاص وضع مصفاة لجمع فضلات الطعام على البالوعة، بحيث يتم رمي محتوياتها في سلة المهملات.

2- الزيت

يعتبر الزيت العدو الأقوى لمصارف المياه، فعلى الرغم من شكله السائل فهو يتصلب بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى انسداد أنابيب تصريف المياه. هذا ويؤدي الزيت المتجمع في المصارف إلى خلق رائحة كريهة جدا.

في عام 2013، وجدت وحدة إدارة تصريف المياه “Thames Water” نحو 10 طن من المواد المترسبة في المصارف الصحية غربي لندن، وهي متكونة من المناديل المبللة والدهون الزيتية.

ويُنصح في حال سكب الزيت ضمن البالوعة فتح صنبور المياه الساخنة وتركه مدة دقيقة على الأقل.

3- القهوة وقشر البيض

حتى القطع الصغيرة من قشر البيض يمكن أن تعيث فسادا في أنابيب الصرف الصحي، كما يعتبر ثُفلُالقَهْوَةِ القهوة سيئاً جدا ويسبب انسداد المجرى.

4- البذور والحبوب

يعد التخلص من البذور والحبوب المختلفة المترسبة في البالوعة أمراً صعباً للغاية، حيث من غير الممكن أن تتكسر وتتحلل بسهولة، كما تؤدي إلى انسداد المصارف الصحية.

5- الأطعمة الليفية

لا ينبغي التخلص من الأطعمة الليفية مثل الكرفس أو الهليون عبر بالوعة المياه، حيث يمكن أن تتجمع عند التفافات المصارف وتخلق حاجزا يسد أو يعرقل مرور المياه.