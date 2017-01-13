 صور مسربة لما يقال إنه هاتف Galaxy S8 المرتقب.. وزر “الرئيسية” غائب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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صور مسربة لما يقال إنه هاتف Galaxy S8 المرتقب.. وزر “الرئيسية” غائب

صور مسربة لما يقال إنه هاتف Galaxy S8 المرتقب.. وزر “الرئيسية” غائب
المناطق_وكالات

نشرت شركة Ghostek المتخصصة في صناعة الأغطية الواقية صور لغطائها الواقي Atomic المصمم للهاتف Galaxy S8 على شبكة الإنترنت.

والمثير للاهتمام في هذه الصور أنها تعرض نموذج للهاتف داخل هذا الغطاء الواقي في خطوة من الشركة لتظهر للمستهلكين كيف سيبدو الهاتف Galaxy S8 داخل غطائها الواقي.

gsmarena.com

الصور تظهر الهاتف Galaxy S8 بشاشة منحنية الطرفين مع فجوة كبيرة للكاميرا في واجهته الخلفية. كما تظهر الصورة كاميرا خلفية واحدة فقط، ولكن حجم الفتحة يمكنها بسهولة من استيعاب كاميرا خلفية مزدوجة.

gsmarena.com

ويلاحظ اختفاء الزر الرئيسي الفعلي أسفل الشاشة، مما يعني أن مستشعر البصمة سيكون أسفل الشاشة التي قيل بأنها ستكون بتقنية OLED.

gsmarena.com

والجدير بالذكر هنا هو وضع زر الطاقة على الجانب الأيسر، وبالضبط أسفل أزرار التحكم بالصوت.

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