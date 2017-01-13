 ريال مدريد يرفض الخسارة أمام أشبيلية ويكتب التاريخ بـ 40 مواجهة بلا هزائم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 يناير 2017 ميلاديا

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ريال مدريد يرفض الخسارة أمام أشبيلية ويكتب التاريخ بـ 40 مواجهة بلا هزائم

ريال مدريد يرفض الخسارة أمام أشبيلية ويكتب التاريخ بـ 40 مواجهة بلا هزائم
Football Soccer - Sevilla v Real Madrid - Spanish King's Cup - Ramon Sanchez Pizjuan stadium, Seville, Spain - 12/01/17 Real Madrid's Sergio Ramos celebrates after scoring his first goal. REUTERS/Jon Nazca

أكمل ريال مدريد، عقد المتأهلين لدور الثمانية لبطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، بعدما انتزع تعادلا مثيرا 3 – 3 من مضيفه أشبيلية في اللحظات الأخيرة في إياب دور الستة عشر للمسابقة مساء الخميس، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان (معقل أشبيلية).

واستفاد الريال من فوزه الكبير 3 – صفر في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين الأسبوع الماضي في معقله (ملعب سانتياجو برنابيو)، ليفوز 6 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبات الريال بهذا التعادل على موعد مع التاريخ بعدما أصبح أكثر أندية أسبانيا في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم خلال 40 مباراة متتالية، محطما بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم غريمه التقليدي برشلونة.

وتقدم أشبيلية بهدف جاء عبر النيران الصديقة بعدما سجل دانيلو لاعب الريال هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل الفريق الملكي في الدقيقة 48 عن طريق ماركو أسينسيو بمجهود فردي.

وأعاد ستيفن يوفيتيتش التقدم لأشبيلية مرة أخرى بعدما سجل الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 54، ثم أضاف زميله فيسنتي إيبورا الهدف الثالث في الدقيقة .77

ونجح الريال في صنع انتفاضة متأخرة في الدقائق الحاسمة بعدما سجل سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، فيما تكفل زميله الفرنسي البديل كريم بنزيمه بإدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ومن المقرر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين على نفس الملعب يوم الأحد القادم في المرحلة الثامنة عشر ببطولة الدوري.
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